Aleppo (AFP) Aus dem Ostteil der syrischen Stadt Aleppo sind nach Angaben des Roten Kreuzes seit dem Beginn der Evakuierungsaktion mehrere tausend traumatisierte Zivilisten und Rebellen weggebracht worden. Die Aktion habe die ganze Nacht angedauert und werde auch am Freitag fortgesetzt, sagte Ingy Sedky, Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), am Freitag. Busse und Krankenwagen seien ohne Pause zwischen den letzten Rebellenvierteln in Ost-Aleppo und anderen Gebieten der gleichnamigen Provinz gependelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.