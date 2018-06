Peking (dpa) - Zum ersten Mal in diesem Jahr gilt in Peking wegen enormer Luftverschmutzung die höchste Alarmstufe "Rot". Damit gelten bis von heute Abend bis Mittwoch weitreichende Fahrbeschränkungen. Das teilte die Umweltbehörde mit. Einige Fabriken müssen die Produktion herunterfahren oder gar stoppen. Grundschulen wurden angewiesen, den Unterricht ausfallen zu lassen, damit die Schüler zu Hause bleiben können. China hat der Luftverschmutzung den Kampf angesagt. Zuletzt mehrte sich Kritik in der Bevölkerung und unter Experten, wonach zu langsam Fortschritte erzielt würden.

