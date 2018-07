Washington (AFP) Nach dem US-Auslandsgeheimdienst CIA geht laut einem Zeitungsbericht auch die US-Bundespolizei FBI von einer Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf durch Hackerangriffe aus. Die "Washington Post" berichtete am Freitag, auch FBI-Chef James Comey vertrete die These, dass Menschen mit Verbindungen nach Moskau der Enthüllungsplatform Wikileaks E-Mails zugespielt hätten, die vom Wahlkampfmanager der US-Demokratin Hillary Clinton, John Podesta, und von der Demokratischen Partei stammten.

