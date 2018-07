Caracas (AFP) Das Oberste Gericht in Venezuela hat einen Vorstoß der Oppositionsmehrheit im Parlament zur Amtsenthebung von Staatschef Nicolás Maduro für verfassungswidrig erklärt. Eine am Dienstag vom Parlament verabschiedete Resolution, in der Maduro die "politische Verantwortung" für die schwere Krise in dem Land angelastet wird, sei null und nichtig, urteilte das Gericht am Donnerstag (Ortszeit). Mit der Resolution erging die Aufforderung an Staatsanwälte, Möglichkeiten für die Eröffnung eines Verfahrens gegen Maduro zu prüfen.

