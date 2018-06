Istanbul (AFP) Bei einem Bombenanschlag in der zentraltürkischen Stadt Kayseri sind am Samstagmorgen laut Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Eine Autobombe sei in der Nähe eines öffentlichen Busses explodiert, berichteten mehrere Fernsehsender. Bilder vom Anschlagsort zeigten das ausgebrannte Wrack des Busses. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtete, die Explosion habe sich gegenüber der Erciyes-Universität ereignet. Laut dem Fernsehsender NTV sind Todesopfer zu befürchten.

