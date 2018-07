Berlin (dpa) - In der Weihnachtszeit gilt "Last Christmas" eigentlich als verschrien - wenn es nach einer Umfrage geht, ist der Wham!-Hit aber der zweitbeliebteste Weihnachtssong der Deutschen. Mehr als jeder dritte Befragte zählt ihn zu seinen Lieblingsweihnachtsliedern. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Nur der Klassiker "Stille Nacht, heilige Nacht" wurde dabei häufiger genannt. Platz drei belegt in der Befragung "Leise rieselt der Schnee", knapp gefolgt von "White Christmas".

