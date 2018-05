Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften in Deutschland ausgesprochen. "Die Bezahlung ist immer noch so, dass viele sagen: Das ist nicht ausreichend - und das kann ich auch verstehen", sagte Merkel am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Die Kanzlerin drückte ihre "große Anerkennung" für Menschen aus, die sich für eine Arbeit im Pflegebereich entschieden haben.

