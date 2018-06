Paris (AFP) Im Zusammenhang mit dem Attentat mit 86 Toten im südfranzösischen Nizza im Juli hat die französische Justiz Ermittlungsverfahren gegen drei weitere Verdächtige eingeleitet. Die Männer im Alter von 24, 31 und 36 Jahren seien am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden, verlautete am Samstag aus Justizkreisen.

