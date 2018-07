Aue (SID) - Abwehrspieler Sebastian Hertner vom Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue hat am Freitag einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel erlitten. Dies teilte der Vorletzte am Samstag mit. Der 25-Jährige war in der 42. Minute des letzten Hinrundenspiels gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) verletzt ausgewechselt worden.