Kerkyra (SID) - Schalkes kommender Europa-League-Gegner PAOK Saloniki hat sich in der griechischen Liga in starker Form präsentiert. Die vom ehemaligen Gladbacher Bundesliga-Profi Vladimir Ivic trainierter Mannschaft gewannen am Samstagabend 5:0 (3:0) bei AOK Kerkyra auf Korfu und bleibt auf Tuchfühlung zu den Europapokal-Plätzen.

PAOK trifft am 16. und 23. Februar in der Runde der letzten 32 des "kleinen" Europapokals auf Schalke und hat dabei zunächst Heimrecht.