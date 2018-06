Berlin (dpa) - Pflegekräfte in Deutschland werden nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht ausreichend bezahlt. Merkel sagte in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft: "Die Bezahlung ist immer noch so, dass viele sagen: Das ist nicht ausreichend - und das kann ich auch verstehen." Sie zollte Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, "große Anerkennung" und unterstrich: "Wir geben jetzt sowohl für die ambulante Pflege als auch für die stationäre Pflege mehr Geld aus, und wir wollen auch den Personalschlüssel verbessern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.