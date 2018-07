Berlin (dpa) - Das Finale der TV-Castingshow "The Voice of Germany" wartet heute mit musikalischen Weltstars auf. Die Grammy-Abräumerin Alicia Keys, Oscar-Preisträger John Legend und Brit-Awards-Gewinnerin Emeli Sandé sind in der Liveshow aus Berlin ebenso dabei wie die US-Rockband OneRepublic und der britische Castingshow-Gewinner James Arthur. Die prominenten Musiker teilen sich die Bühne mit den vier männlichen Finalisten, die für ihre prominenten Mentoren ins Rennen um den Titel gehen.

