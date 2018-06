Istanbul (AFP) Die bekannte türkische Schriftstellerin Beki Ikala Erikli ist ermordet worden. Die Autorin populärer Ratgeberbücher wurde am Donnerstagabend vor ihrer Wohnung in Istanbul erschossen, wie türkische Medien am Samstag berichteten. Am Freitagabend nahm die Polizei demnach eine Verdächtige fest. Wie die Zeitungen "Hürriyet" und "Sabah" berichteten, wurde im Auto der 31-Jährigen die Tatwaffe gefunden.

