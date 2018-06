Cilvegözü (AFP) Mehrere tausend Menschen haben an der türkischen Grenze zu Syrien für sofortige Hilfslieferungen in die umkämpfte syrische Stadt Aleppo demonstriert. Die Demonstranten fuhren am Samstag mit tausenden Autos und Bussen in den Grenzort Cilvegözü, wo sie ein Ende der Luftangriffe auf Aleppo und Hilfstransporte für die dort eingeschlossenen Menschen forderten. "Russland, Mörder, raus aus Syrien", riefen die Demonstranten.

