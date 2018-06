Nové Mesto na Morave (SID) - Der ehemalige Staffel-Weltmeister Simon Schempp hat beim Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto hauchdünn seinen ersten Podestplatz in diesem Winter verpasst. Ohne Schießfehler landete der 28-Jährige aus Uhingen in der Verfolgung auf dem vierten Platz und hatte nach 12,5 km nur 0,1 Sekunden Rückstand auf den dritten Rang, den sich der ebenfalls fehlerfreie Quentin Fillon Maillet (Frankreich) im Zielsprint sicherte.

"Ich bin mit dem Rennen zufrieden, auch wenn ich den Zielsprint knapp verloren habe. Ich habe endlich mal wieder alles getroffen, das gibt Selbstvertrauen", sagte Schempp: "Auf der Strecke lief es auch nicht verkehrt, obwohl es viele versteckte Eisplatten nicht so einfach gemacht haben."

Seinen sechsten Saisonsieg im siebten Rennen feierte der weiterhin bärenstarke Dominator Martin Fourcade (Frankreich/1) mit 30,2 Sekunden Vorsprung vor Anton Schipulin (Russland/2). Der Doppel-Olympiasieger feierte vor 35.000 Zuschauern bereits auf der Strecke und ließ nie einen Zweifel an seinem Erfolg aufkommen.

Der ehemalige Staffel-Weltmeister Schempp war von Rang 17 ins Rennen gegangen und zeigte bei Gänsehaut-Atmosphäre eine überzeugende Vorstellung. Auch der für Belgien startende Michael Rösch überzeugte auf den WM-Strecken von 2013 erneut und wurde wie schon vor einer Woche in Pokljuka ohne Patzer am Schießstand starker Sechster. Zweitbester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Benedikt Doll (Breitnau/2) auf dem 15. Platz.

Nach seinem elften Rang im Sprint wurde der frühere Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/3) nur 26., Erik Lesser (Frankenhain/3) fiel neun Plätze zurück und kam als 24. ins Ziel. Matthias Bischl (Söchering/2) verbesserte sich um zehn Ränge und belegte den 36. Platz.

Bei den Frauen kämpft die Gesamtweltcup-Führende Laura Dahlmeier (Partenkirchen) am frühen Abend (17.40 Uhr/ARD und Eurosport) um ihren vierten Saisonsieg. Am Sonntag stehen in Tschechien im Massenstart die letzten Rennen vor der Weihnachtspause auf dem Programm.