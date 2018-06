Val-d'Isère (SID) - Die erkrankte Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg konnte am Samstag nicht an der Weltcup-Abfahrt im französischen Val d'Isére teilnehmen. "Es geht ein Magen-Darm-Virus um, und den hat leider Gottes die Vicky auch erwischt. An einen Start ist nicht zu denken", sagte Frauen-Cheftrainer Markus Anwander in der ARD.

Rebensburg hatte bereits auf die alpine Kombination am Freitag verzichtet, dies aber mit Trainingsrückstand im Slalom nach ihrer Verletzungspause begründet. Im Speedbereich fühle sie sich derzeit sogar wohler als in ihrer eigentlichen Spezialdisziplin Riesenslalom, sagte die 27-Jährige aus Kreuth am Tegernsee. Deshalb wollte sie ganz auf die Abfahrt und den Super-G am Sonntag setzen.