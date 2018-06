Engelberg (SID) - Skispringer Richard Freitag greift beim Weltcup in Engelberg nach seinem ersten Podestplatz seit fast zwei Jahren. Der 25-Jährige aus Aue blieb im ersten Durchgang mit 140,0 m knapp unter dem Schanzenrekord (141,5 m) und liegt mit 150,3 Punkten auf dem zweiten Rang. Die Führung übernahm der Österreicher Michael Hayböck (156,3 Punkte), Dritter ist der Japaner Daiki Ito (148,4).

Stephan Leyhe (Willingen) hat auf Rang neun ebenfalls ein gutes Ergebnis vor Augen. Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) blieben auf der umgebauten Titlis-Schanze mit den Positionen 19 und 20 dagegen etwas hinter den Erwartungen zurück.

Ebenfalls in den zweiten Durchgang schafften es Karl Geiger (Oberstdorf) und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf den Rängen 21 und 23. Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) war bereits am Freitag in der Qualifikation gescheitert.