Mainz (SID) - Den Spielball gab Danny Latza nicht mehr aus der Hand. "Der bekommt einen Ehrenplatz. Wo genau, weiß ich allerdings noch nicht", sagte der Matchwinner des FSV Mainz 05, der den Fußball-Bundesligisten mit seinem Dreierpack (35., 56. und 67.) fast im Alleingang zum 3:1 (1:1) gegen den Hamburger SV geschossen hatte.

"Ein Tor hätte mir schon gereicht. Drei Tore zu machen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Erst recht nach dem langen Frust mit der Verletzung", äußerte der 27-Jährige, der erst zuletzt eine sieben Monate lange Leidenszeit wegen Adduktorenproblemen hinter sich gebracht hatte: "Seit ich wieder dabei bin, genieße ich jede Minute."

Dass der Ex-Bochumer Latza, der in seinen 33 Bundesligapartien zuvor noch keinen Treffer erzielt hatte, bei seiner Torpremiere in der Eliteklasse gleich dreimal traf, verwunderte sogar die Teamkollegen. "In seiner Verletzungszeit hat er anscheinend Weitschüsse ohne Ende geübt", witzelte Kapitän Stefan Bell kurz vor der Mainzer Weihnachtsfeier am Samstagabend.

"Die Mitspieler freuen sich alle sehr für mich", sagte Latza, der bei seiner Auswechslung in der 89. Minute die Standing Ovations der Zuschauer und die lange Umarmung von Trainer Martin Schmidt genießen durfte: "Ich muss sicher was ausgeben. Aber am Dienstag geht es ja schon weiter - da kann ich mir nicht die Kante geben."