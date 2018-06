Teheran (AFP) Der Iran hat mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiyo Amano, über den geplanten Bau atomgetriebener Schiffe beraten. Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, sagte nach dem Treffen in Teheran am Sonntag, er habe die Pläne für Schiffe mit Atomantrieb mit Amano in allen "Einzelheiten" besprochen. Auch der Anreicherungsgrad des verwendeten Urans, ein besonders heikler Punkt, wurde demnach angesprochen. Amano äußerte sich zunächst nicht.

