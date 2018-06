Wiesbaden (AFP) Mehr als jedes dritte Kind in Deutschland ist im vergangenen Jahr unehelich zur Welt gekommen. Seit dem Jahr 2000 erhöhte sich der Anteil von Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern von damals 15 Prozent auf zuletzt 35 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Trend zu mehr außerehelichen Kindern habe sich verlangsamt, seit 2012 habe sich der Anteil nur noch geringfügig verändert.

