Hamburg (AFP) Der Stiefvater des vor einem Jahr zu Tode geschüttelten einjährigen Tayler aus Hamburg ist zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Hamburg sprach den 27-Jährigen am Montag des Totschlags schuldig, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Richter sahen es demnach als erwiesen an, dass der Angeklagte den Jungen im Dezember vergangenen Jahres so heftig und massiv geschüttelt hatte, dass er eine Woche später in einer Klinik starb.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.