Neubrandenburg (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern ist der Pilot ums Leben gekommen. Die zweimotorige Propellermaschine stürzte am Montagvormittag nördlich des Flughafens Heringsdorf in ein Waldgebiet, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Die Rettungskräfte fanden vor Ort das Wrack sowie einen Toten. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahmen Ermittlungen auf.

