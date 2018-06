Berlin (AFP) Der Lastwagen, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt am Kurfürstendamm gerast ist und mindestens neun Menschen getötet hat, hat ein polnisches Kennzeichen. Es handelt sich um einen Sattelschlepper mit sehr langem Auflieger, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei dem Vorfall wurden mindestens neun Menschen getötet und 50 weitere verletzt - es wird geprüft, ob es sich um einen Anschlag handelt.

