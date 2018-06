Passau (AFP) Das Verbot von Weihnachtsbräuchen an einem von Deutschland unterstützten Gymnasium in der Türkei sorgt für anhaltende Empörung deutscher Politiker. CDU-Vize Julia Klöckner sagte der "Passauer Neuen Presse" vom Montag, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kulturelle Einflüsse der Nachbarländer quasi per Ansage verbieten wolle, sei "Ausdruck von Unsouveränität, Bevormundung und Abschottung" und das Gegenteil von Freiheit und Aufklärung.

