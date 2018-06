Dortmund (SID) - Borussia Dortmund kann zum Jahresabschluss gegen den FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) Ousmane Dembélé einsetzen. Der französische Offensivspieler war am Freitag bei 1899 Hoffenheim (2:2) angeschlagen ausgewechselt worden. Trainer Thomas Tuchel gab am Montag Entwarnung: "Es sieht so aus, dass er morgen spielen kann."

Auch Gonzalo Castro und Erik Durm (beide Rückenprobleme) geht es laut Tuchel "besser". Auf eine Rückkehr des Europameisters Raphael Guerreiro (Oberschenkelverletzung) wartet der Trainer weiter vergeblich: "Er ist nicht spielfähig, es ist auch noch kein Teamtraining möglich. Wir hoffen, dass das bis zum Trainingsbeginn am 3. Januar möglich sein wird."