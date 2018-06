Frankfurt/Main (SID) - Kaum war der neue TV-Vertrag Anfang Juni unter Dach und Fach, ging das Hauen und Stechen im deutschen Profifußball los. Die 1,5 Milliarden Euro, die es ab der kommenden Saison für die Klubs geben wird, weckten Begehrlichkeiten. Und alle Fraktionen sahen sich im monatelangen Verteilungskampf natürlich im Recht.

Um das unwürdige Schauspiel zu beenden, machten die Ligabosse relativ zügig Nägel mit Köpfen. Schon Ende November präsentierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) einen äußerst komplizierten Verteilungsschlüssel, mit dem alle Parteien ganz offensichtlich gut leben können. Kritik gab es hinterher jedenfalls so gut wie keine.

Ganz überraschend war das nicht. Schließlich wird am Ende jeder Verein deutlich mehr als bisher in der Tasche haben. Und so darf er künftig also noch weiter auf die Spitze getrieben werden, der Transfersummen- und Gehaltswahnsinn im Profifußball.