Berlin (dpa) - Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin sind am Abend nach Angaben der Feuerwehr mehrere Menschen getötet worden. Daneben gebe es mindestens 50 Verletzte, wie ein Feuerwehr-Sprecher der dpa in Berlin sagte.

