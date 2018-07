Hamburg (SID) - Die Fernsehzuschauer verliehen ihm den Publikums-Bambi, beim Sportpressehalle wurde er mit dem Pegasos-Preis geehrt, und bei seiner Rückkehr nach Hannover baten die Scorpions um ein Selfie: Am Ende eines verrückten Olympiajahres wusste der bescheidene und zurückhaltende Andreas Toba kaum noch, wie ihm geschah. Als solider Riegenturner nach Rio de Janeiro gereist, flog der 26-Jährige als Turnheld nach Deutschland zurück.

Die deutschen Sportfans vor den Bildschirmen hatten ihren Augen nicht getraut. Ungeachtet eines Kreuzbandrisses quälte sich der deutsche Mehrkampf-Meister über das Pauschenpferd, um wertvolle Punkte für den Finaleinzug seiner Teamkollegen zu sammeln. Mit wahnsinnigen Schmerzen, aber auch einem unbändigen Willen.

Wie Toba, dessen Vater Marius 1996 Vize-Europameister an den Ringen war, tickt, wurde bei einem Empfang seines Heimatklubs TK Hannover mehr als deutlich. Mehr als die Knieverletzung schmerzte ihn seine Absage für die Turn-EM 2017 in Cluj. Viele seiner noch in Rumänien lebenden Verwandten hatten sich bereits Eintrittskarten gekauft...