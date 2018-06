Berlin (AFP) In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast - mindestens neun Menschen wurden nach Angaben der Polizei getötet. Es habe zudem mindestens 50 Verletzte gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. Es werde geprüft, ob es sich um einen Terroranschlag handele.

