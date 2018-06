Kassel (AFP) Arbeitnehmer, die sich auf dem Weg zur Arbeit verfahren, stehen auf ihrem "Abweg" in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Anderes kann nur bei besonderen Umständen gelten, etwa dichtem Nebel, wie am Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. (Az: B 2 U 16/15 R)

