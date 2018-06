Wiesbaden (AFP) Fast zehn Milliarden Euro haben Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2013 in Kulturausgaben gesteckt. Die ausgegebenen 9,9 Milliarden Euro entsprächen einer Steigerung von 4,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2012, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden anlässlich der Veröffentlichung des sogenannten Kulturfinanzberichts 2016 mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.