Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will es internationalen Konzernen schwerer machen, mit internen Verrechnungspraktiken Steuern zu vermeiden. Dabei geht es beispielsweise um Lizenzgebühren, die bei solchen Firmen oftmals an Tochterfirmen in Ländern mit attraktiven Steuervorschriften fließen. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, der Gesetzentwurf solle am 25. Januar vom Kabinett verabschiedet werden. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über das Vorhaben berichtet.

