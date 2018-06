Bochum (AFP) Die Polizei hat bei sogenannten Reichsbürgern im nordrhein-westfälischen Witten ein ganzes Waffenarsenal beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Rentner-Ehepaar am Montag insgesamt 14 Schusswaffen, acht Luftdruck- und Gaswaffen sowie eine größere Menge Munition, wie die Polizei in Bochum am Dienstag mitteilte. Beide hätten als aktive Sportschützen die Waffen bislang rechtmäßig besessen.

