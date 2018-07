Rom (AFP) Die italienische Polizei hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über drei Bauunternehmen übernommen, die in Verbindung mit dem seit 23 Jahren flüchtigen sizilianischen Mafiaboss Matteo Messina Denaro stehen sollen. Jahrelange Ermittlungen hätten ergeben, dass die Firmen zwei Mafia-Clans dazu dienten, mit Hilfe von manipulierten Angeboten an öffentliche Bauaufträge zu gelangen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

