Warschau (AFP) Nach der Todesfahrt eines polnischen Lastwagens auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin herrscht weiter Verwirrung über die Herkunft des Lkw. Die Berliner Polizei teilte in der Nacht zu Dienstag über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit, es bestehe "der Verdacht, dass dieser LKW in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde". Die Ermittlungen dazu dauerten an.

