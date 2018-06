Rennes (AFP) Bei einer Massenkarambolage in Westfrankreich sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. In den Unfall auf einer Schnellstraße nahe der Gemeinde Sainte-Flaive-des-Loups waren rund 40 Fahrzeuge verwickelt, wie die Behörden und Rettungskräfte am Dienstag mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.