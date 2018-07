Berlin (AFP) Die CSU hat nach dem Anschlag in Berlin ihre Forderungen nach einer Verschärfung der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik bekräftigt. "Wir müssen alles auf den Prüfstand bringen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Mittwoch im "Morgenmagazin" des ZDF. "Wir brauchen jetzt eine starke Staatsgewalt", fügte er hinzu. Sicherheit und Zuwanderung müssten in eine Verbindung gebracht werden.

