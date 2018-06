Wiesbaden (AFP) Deutschlands Bauern und Agrarbetriebe haben zum Jahresende wieder mehr Schweine gehalten. Der Bestand habe sich zum Stichtag Anfang November auf 27,3 Millionen Tiere belaufen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Dies sei ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber der vorherigen Erhebung im Mai. Der seit November 2014 andauernde Rückgang der Schweinebestände sei damit "vorerst gestoppt".

