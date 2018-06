Berlin (AFP) Nach dem Anschlag in Berlin hat am Mittwoch erneut das so genannte Sicherheitskabinett getagt. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informierte demnach anschließend auch die Partei- und Fraktionschefs über den Stand der Dinge. Das Sicherheitskabinett war bereits am Dienstag zusammengekommen.

