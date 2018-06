Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die auch in Deutschland praktizierte anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten in der Europäischen Union gekippt. Diese Vorratsdatenspeicherung lasse "sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben" der Menschen zu und verletze somit das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens, urteilte der EuGH in einem am Mittwoch in Luxemburg verkündeten Urteil. Ausnahmen sind demnach in konkreten Fällen zur Bekämpfung schwerer Straftaten weiter möglich. (Az. C-203/15 und C-698/15)

