Karlsruhe (AFP) Beamte des Bundeskriminalamts haben im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Niedersachsen ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte, wurde am Vortag zudem die Wohnung des 24-jährigen Marokkaners durchsucht. Er sei dringend verdächtig, in den Jahren 2014 und 2015 als IS-Mitglied agiert zu haben.

