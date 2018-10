Genf (AFP) Die Schweizer Wettbewerbsbehörde hat eine Millionenstrafe gegen mehrere Großbanken verhängt, die an Manipulationen von verschiedenen Zinssätzen beteiligt gewesen sein sollen. Die acht Banken müssten insgesamt 99,1 Millionen Franken (92,7 Millionen Euro) zahlen, teilte die Wettbewerbskommission am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach die Deutsche Bank, Barclays und Royal Bank of Scotland aus Großbritannien, JP Morgan und Citigroup aus den USA, Société Générale aus Frankreich sowie Credit Suisse und UBS aus der Schweiz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.