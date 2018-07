Berlin (AFP) Der im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin gesuchte Tunesier hat einem Medienbericht zufolge vier Jahre in Italien im Gefängnis gesessen. Anis Amri sei 2011 im Ort Belpasso nahe der sizilianischen Hauptstadt Catania verhaftet worden, berichtete die "Welt" am Mittwochabend unter Berufung auf italienische Regierungsquellen. In Catania wurde Amri demnach wegen Gewalttaten, Brandstiftung, Körperverletzung und Diebstahl zu vier Jahren Haft verurteilt.

