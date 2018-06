Mönchengladbach (SID) - Max Eberl will schon in Kürze den neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach präsentieren. Nach der Entlassung von André Schubert werde "der zweite Schritt nicht allzu lange auf sich warten lassen", sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch.

Als heißester Kandidat gilt weiter Dieter Hecking. Eberl dementierte ein Interesse an dem ehemaligen Borussia-Profi nicht. Der Ex-Coach des VfL Wolfsburg sei "einer, der momentan auf dem Markt wäre und bei dem kein anderer Verein sein Veto einlegen könnte", sagte er. Die Borussia habe den Markt schon länger im Auge.

"Wir suchen einen Trainer, der mit uns den Weg mit jungen Spielern weitergeht. Das wird sich nicht ändern. Wir werden einen Trainer finden, der das mittragen will und soll", sagte Eberl. Erste Aufgabe des noch zu findenden Coaches werde es aber sein, Punkte zu holen, "damit wir in relativ kurzer Zeit wieder in ruhigeren Gefilden stehen".

Gladbach geht nach nur einem Sieg aus den vergangenen elf Ligaspielen mit Abstiegssorgen in die Winterpause. "Jetzt geht es darum, einen Trainer zu finden, der uns die Stabilität zurückbringt, der den Jungs Impulse geben kann", sagte Eberl weiter. Es werde "keine grundlegende Revolution" geben, aber einen neuen Geist.

Gladbach hatte sich am Mittwochvormittag von Schubert getrennt, den letzten Ausschlag gab das 1:2 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg am Abend zuvor. "Es ist immer schlecht und schade, wenn man Trainer entlassen muss. Das fällt uns schwer, und das ist auch nicht in unserer DNA verankert. Aber es gibt Momente, in denen man Entscheidungen fällen muss", sagte Eberl.