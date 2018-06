Kano (AFP) Bei einem Verkehrsunfall im Norden Nigerias sind elf Kinder ums Leben gekommen. Sie liefen in einer muslimischen Prozession zu Ehren des Propheten Mohammed, als ein Autobus in die Menge raste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach waren die Bremsen des Fahrzeugs defekt. Eine wütende Menge schlug anschließend den Fahrer tot.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.