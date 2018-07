München (AFP) Im Weihnachtsverkehr auf deutschen Straßen rechnet der ADAC in diesem Jahr mit mehr als 23.000 Panneneinsätzen. Es werde von einer ähnlichen Größenordnung wie in den Vorjahren ausgegangen, auch wenn derzeit keine extreme Kälte zu erwarten sei, teilte der Autoklub am Donnerstag in München mit.

