Berlin (AFP) Die SPD hat in diesem Jahr einem Bericht zufolge mehrere tausend Mitglieder verloren. Allein in Nordrhein-Westfalen habe der Schwund bei 4000 Genossen gelegen, berichtete die Zeitung "Die Welt" aus Berlin am Donnerstag. In Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verlor die SPD demnach zusammen mehr als 6500 Mitglieder. Der Grund für diese Negativbilanz habe zuletzt aber eher an Todesfällen denn an Austritten gelegen.

