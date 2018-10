Paris (AFP) Die französischen Behörden haben vor dem Wahljahr 2017 vor politisch motivierten Hackerangriffen wie im US-Wahlkampf gewarnt. "Es gibt Cyberangriffe, um Politik zu machen, um die Meinung zu beeinflussen", sagte der Leiter der nationalen Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen, Guillaume Poupard, am Mittwoch in Paris. So seien in Frankreich ähnliche Hackerangriffe wie jene im US-Präsidentschaftswahlkampf festgestellt worden. Der Verdacht fällt auch hier auf Russland.

