Zürich (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft belegt in der FIFA-Weltrangliste auch im Dezember den dritten Rang. Vor dem Weltmeister liegen in dem am Donnerstag veröffentlichten letzten Ranking des Jahres 2016 Argentinien mit 1634 Punkten und Brasilien (1544). Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat 1433 Zähler auf dem Konto.

Im Vergleich zum Vormonat gab es bis Rang 28 (USA/822 Punkte) keine Veränderung. Dahinter tauschen der Iran (29./814) und die Ukraine (30./804) die Plätze. Den größten Sprung machte Ruanda, das sich um neun Plätze auf den 92. Rang verbesserte. - Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste:

1. (1.) Argentinien 1634 Punkte, 2. (2.) Brasilien 1544, 3. (3.) Deutschland 1433, 4. (4.) Chile 1404, 5. (5.) Belgien 1368, 6. (6.) Kolumbien 1345, 7. (7.) Frankreich 1305, 8. (8.) Portugal 1229, 9. (9.) Uruguay 1187, 10. (10.) Spanien 1166.