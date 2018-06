Zapopan (AFP) Ein unter extremer Fettleibigkeit leidender Mexikaner, der derzeit 590 Kilo auf die Waage bringt, will sein Gewicht im Laufe des kommenden Jahres um die Hälfte reduzieren. Wie der behandelnde Arzt am Mittwoch mitteilte, soll der 32-jährige Juan Pedro einen Magenpypass bekommen. Angesichts des hohen Operations-Risikos werde der Bypass in zwei Etappen über einen Zeitraum von sechs Monaten gelegt, sagte der Arzt José Antonio Castañeda Cruz.

